Portugal registou, nesta quarta-feira, mais oito mortos e 944 infetados por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Cinco dos óbitos registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo e os restantes nas regiões do Norte, Centro e Algarve. A região de Lisboa continua a ser a mais afetada pela doença, com 52% dos novos casos diários (494), seguida do Norte, com 37,8% (356).

O número de internamentos também continua a subir, com mais 32 doentes hospitalizados, elevando o total para 764. Já os doentes em cuidados intensivos mantêm-se os mesmos 104.

Neste momento, Portugal tem 28.179 casos ativos, mais 611 que na véspera.

Nas últimas 24 horas há mais 325 doentes recuperados, num total de 51.037.

Desde o início da pandemia já se registaram 2.040 mortos e 81.256 infetados.

Boletim DGS - 7 de outubro by TVI24