Um comboio abalroou hoje uma viatura ligeira de passageiros em Fornos, Coimbra, provocando o corte da Linha do Norte e um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A linha do Norte está cortada no sentido Sul-Norte, na zona de Fornos, devido a um abalroamento de um comboio e uma viatura ligeira de passageiros que provocou um ferido ligeiro”, explicou a fonte do CDOS de Coimbra.