Portugal regista, nesta terça-feira, mais quatro mortos e 730 infetados por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa (2) e Norte (2).

Os internamentos em enfermarias voltaram a descer, depois de uma subida nos últimos dias, com menos cinco internados para um total de 346. Há, ainda, menos seis doentes em cuidados intensivos, onde estão agora 62.

O país tem, neste momento, 29.884 casos ativos, menos 338 que na segunda-feira. O número de casos suspeitos também baixou para 26.018, com menos 556 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Mais 1.064 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados para 1.024.149.

Desde o início da pandemia já morreram 18.004 doentes dos 1.072.037 infetados.

Boletim da DGS - 5 de outubro by TVI24