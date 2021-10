Portugal regista, nesta quarta-feira, mais quatro mortos e 500 casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Os óbitos ocorreram na região Norte (2), Centro e Algarve.

Nas últimas 24 horas, o país voltou a subir acima dos 30.000 casos ativos.

Ainda assim, o índice de transmissibilidade da doença, o Rt, manteve-se em 0,91, tal como na anterior atualização. Já a incidência continua a baixar, descendo para 90,5 casos por 100.000 habitantes (estava nos 94,3 a nível nacional).

Os internamentos em enfermarias voltaram a subir, para um total de 349 (mais três), mas há menos dois doentes em cuidados intensivos (60).

Mais 322 recuperaram da doença, elevando o total para 1.024.471 milhões.

A cair está o número de casos suspeitos, agora nos 25.218, com menos 800 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Desde o início da pandemia já morreram 18.008 doentes dos 1.072.537 infetados.

Boletim da DGS - 6 de outubro by TVI24