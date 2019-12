Dois acidentes, num total de seis viaturas, no IC19 obrigou, esta segunda-feira, ao corte do trânsito no sentido Sintra-Lisboa.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto da PSP, o acidente ocorreu por volta das 15:38 junto à saída para o Palácio de Queluz. O trânsito está bastante condicionado uma vez que está a ser realizado pela berma.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz, uma das viaturas caputou contra o separador central e o condutor teve de ser desencarcerado e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, foram mobilizados para o local 17 operacionais e seis viaturas.