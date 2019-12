O Grupo Media Capital Rádios obteve a liderança com 27,9% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV) e com 37,8% de Share de Audiência na quinta e última vaga do ano, traduzindo-se, respetivamente, num aumento de 1,6 pontos percentuais e 3.1 p.p. em relação à vaga anterior, um crescimento que também teve expressão no Reach Semanal com 51,4% e uma subida de 1,9 p.p. relativamente ao mesmo período.

Os resultados da 5.ª Vaga do Bareme de Rádio da Marktest confirmam também a liderança da Rádio Comercial, que mantém esta posição pela décima vaga consecutiva, e agora com a marca de 18,5% de AAV, tendo registado um crescimento de 11,4% relativamente ao período homólogo.

Em relação à Rádio Comercial, de sublinhar que a tendência registada desde o início de 2019 se manteve até ao fecho do ano com valores acima dos 18 pontos percentuais de Audiência Acumulada de Véspera.

A M80, líder entre as rádios mais adultas, mantém a posição da terceira rádio mais ouvida do país e regista nesta vaga a melhor audiência de sempre com 7,3% de AAV, um crescimento de 17,7% face à vaga anterior.

A Cidade FM é líder entre as rádios mais jovens (15/24), atingindo 4% de AAV, um crescimento de 37,9% em relação ao período homólogo, distanciando-a cada vez mais do segundo player, e conseguindo assim os melhores resultados, desde a 3ªVaga de 2013.

A Smooth FM registou a melhor audiência de sempre com 1,4% AAV, já a Vodafone FM registou uma AAV de 0,5%.