O movimento ambientalista Climáximo criticou, neste sábado, o que consideram ser um acordo “totalmente ineficaz” para travar o aquecimento global, com uma marcha fúnebre por Lisboa para fazer “o enterro" do acordo de Paris. “Foi feito para falhar. As metas já eram insuficientes e as ações que os governos tomam ainda mais”, disse uma das ativistas presentes na manifestação. Cerca de duas dezenas de ativistas estiveram frente à Assembleia da República, depois de terem começado no Príncipe Real e passado pelo Ministério do Ambiente, para mostrar que “os movimentos sociais devem tomar as rédeas da ação climática e assumir a responsabilidade de cortar as emissões”.