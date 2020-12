Portugal regista, neste domingo, um novo máximo diário de mortes por covid-19, depois de contabilizar, nas últimas 24 horas, mais 98 mortos e 4.044 infetados, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.559 mortes e 348.744 casos, estando hoje ativos 71.863, mais 1.077 do que no sábado.

Relativamente aos internamentos hospitalares, estão internadas 3.157 pessoas, mais 64 do que no dia anterior, das quais 513 em salas de cuidados intensivos (mais 10).

Das 98 mortes registadas nas últimas 24 horas, 43 ocorreram na região Norte, 30 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 18 na região Centro, quatro no Alentejo, duas na Madeira e uma no Algarve.

As autoridades de saúde têm em vigilância 74.012 contactos, mais 35 do que no sábado, tendo-se registado mais 2.869 doentes recuperados, totalizando, desde o início da epidemia, 271.322.

