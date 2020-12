Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3.384 casos e 68 mortos por covid-19. São números avançados no último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.645 mortes e 303.846 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 75.755 casos, mais 747 do que na terça-feira.

O documento divulgado esta quarta-feira dá conta de um aumento do número de internamentos: são mais 63 do que ontem, num total de 3.338 doentes hospitalizados. Há também mais doentes em cuidados intensivos: mais quatro do que onte, num total de 525.

O maior número de novos casos continua a registar-se na região Norte do país (mais 1.857 casos), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (mais 939 casos).

