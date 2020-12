Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.597 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e mais 78 mortos por covid-19. São os dados do último boletim epidemiológico, divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira. Com estes números, Portugal ultrapassou a barreira dos cinco mil óbitos provocados pela covid-19. São agora 5.048 as mortes provocadas pela infeção pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim emitido esta segunda-feira, há mais 99 doentes internados do que que no domingo, prefazendo agora um total de 3.367 pacientes em unidade hospitalar. Há menos um doente em unidade de cuidados intensivos, mas ainda assim estão acima dos 500: são esta segunda-feira 513.

É na região Norte que se regista o maior número de novos casos - 1.231, para um total de 170.952, desde o início da pandemia. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), com 917 novos casos, para um total de 106.138. É também nestas regiões que se registam mais mortos: são mais 38 na região Norte (um total de 2.431 desde o início da pandemia) e mais 24 na RLVT (um total de 1.751, desde o início da pandemia),

280_DGS_boletim_20201207 by TVI24 on Scribd