A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta quarta-feira um aviso à população para as baixas temperaturas no Natal.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de 24 a 27 de dezembro prevê-se vento e tempo frio, com uma descida da temperatura mínima em todo o território do Continente na quinta-feira (24 de dezembro), com valores entre -1ºC e 10ºC e temperatura máxima que varia entre 5ºC e 17ºC.

Já na sexta-feira (25 de dezembro), são previstos valores mínimos entre -3ºC e 9ºC e temperatura máxima que varia entre 4ºC e 18ºC;

O IPMA prevê também vento de quadrante Leste a 25 de dezembro, soprando mais intenso nas terras altas (até 80 km/h), a partir da madrugada.

A Proteção Civil alerta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro, formação de gelo e geada e desconforto térmico elevado, devido à descida da temperatura mínima e aumento da intensidade do vento.

As recomendações da Proteção Civil

A Proteção Civil recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a observação e divulgação das principais medidas de autoproteção para estas situações, nomeadamente:

A nível da proteção individual:

Que se evite a exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura;

Manter o corpo quente, através do uso de várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura ambiente;

A proteção das extremidades do corpo (usando luvas, gorro, meias quentes e cachecol) e calçado quente e antiderrapante;

A ingestão de sopas e bebidas quentes, evitando o álcool que proporciona uma falsa sensação de calor;

Especial atenção com a proteção em termos de vestuário por parte de trabalhadores que exerçam a sua atividade no exterior, e evitar esforços excessivos resultantes dessa atividade.

Acautelar a prática de atividade física no exterior, prestando atenção às condições do piso para evitar quedas;

Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem abrigo).

A nível da proteção coletiva: