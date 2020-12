Há hoje mais uma versão sobre o desentendimento entre PSP e GNR na escolta da carrinha de distribuição de vacinas em Évora...

A discórdia prossegue...

Uma fonte da Polícia de Segurança Pública disse à tvi que...afinal a culpa foi da guarda que não cumpriu o que está definido no documento da segurança interna que dita as regras para o transporte das vacinas.

TUDO COMEÇOU A 7 KM DO HOSPITAL DE ÉVORA.

A CARRINHA COM AS VACINAS CONTRA A COVID-19 CIRCULAVA NO SENTIDO MONTEMOR-O-NOVO - ÉVORA.

SEGUNDO FONTE NÃO OFICIAL DA PSP À TVI, NESSE PONTO, ESTRADA NACIONAL 114, JUNTO À QUINTA DE SÃO JOSÉ DE PERAMANCA, A ESCOLTA DE SEGURANÇA QUE

ESTAVA ATÉ ALI A SER FEITA PELA GNR, DEVIA DE TER PASSADO PARA A PSP.

TAL COMO VEM DEFINIDO NO DOCUMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA A QUE A TVI TEVE ACESSO.



O PONTO CINCO DIZ QUE

"No âmbito da escolta de acompanhamento de segurança, a GNR assegura a proteção dos bens em deslocamento na sua AR (área). A partir do ponto de transição da AR , a escolta-acompanhamento de segurança é da responsabilidade da PSP."

O MESMO DOCUMENTO DEFINE DOIS NÍVEIS DE POLICIAMENTO, O DESEMBARAÇAMENTO DO TRÂNSITO E A SEGURANÇA À CARRINHA COM AS VACINAS.



GRAFISMO

NO QUE DIZ RESPEITO À FLUIDEZ DO TRÂNSITO SÃO SEMPRE OS ELEMENTOS DA GNR.

JÁ A ESCOLTA DE SEGURANÇA É DIVIDIDA ENTRE PSP E GNR DEPENDO DA ÁREA DE JURISIÇÃO DE CADA UMA DAS FORÇAS.

ESTA NORMA LEVANTOU DÚVIDAS À GNR MESMO DURANTE A REUNIÃO COM O SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA.

ESTÁ ESCRITO EM NOTA DE RODAPÉ QUE



GRAFISMO

"A GNR manisfestou preocupação devido a potenciais fragilidades, decorrentes da troca de elementos de segurança."

NO DIA DESTAS IMAGENS... FONTE NÃO OFICIAL DA GNR REFERIU À TVI QUE O COMISSÁRIO DA PSP DEU ORDEM PARA OS MILITARES DA GNR SAÍREM DA POSIÇÃO DE DESEMBARAÇAMENTO DO TRÂNSITO. FONTE DA PSP DIZ QUE A GNR ACELEROU E NÃO DESMOBILIZOU OS MEIOS DE SEGURANÇA.



JÁ A MESMA FONTE DA PSP REFERE QUE NÃO HOUVE UMA BARREIRA À VIATURA DAS VACINAS, APENAS UM POSICIONAMENTO PARA FAZER A ESCOLTA DE SEGURANÇA PARA A SAÍDA, TAL COMO ESTÁ NO DOCUMENTO DA SEGURANÇA INTERNA.

O CASO JÁ ESTÁ SOB INQUÉRITO DA INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

AO QUE A TVI APUROU JÁ FORAM FEITAS 150 ENTREGAS DE VACINAS RESPEITANDO AS REGRAS DE ESCOLTA DE TRÂNSITO E DE SEGURANÇA SEM QUALQUER PROBLEMA, COM A EXCEPÇÃO DO CASO DE ÉVORA.