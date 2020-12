O secretário de Estado adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, afirmou esta terça-feira que a vacina da Pfizer é efetiva contra a nova estirpe da covid-19.

Lacerda Sales explicou aos jornalistas que esta é uma variante que tem que ver "com uma proteína do vírus" que não interfere com a vacinação.

A vacina é efetiva também para essa e para outras variantes, com certeza", afirmou, remetendo mais explicações para a conferência de imprensa de atualização da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde confirmaram este domingo a presença da nova estirpe do vírus do Reino Unido na Madeira. A nova variante do SARS-CoV-2 não tem mais riscos de complicações hospitalares, nem de letalidade, mas é mais transmissível, o que a torna “mais preocupante”, afirmou a ministra da Saúde em conferência de imprensa no dia 21 de dezembro.

Também a Organização Mundial da Saúde já garantiu que a nova estirpe não deve afetar o impacto das vacinas no sistema imunitário e afirma que a situação não está fora de controlo.

Lacerda Sales, que fez o balanço do terceiro dia da campanha de vacinação, diz que "este é um dia de luz ao fundo do túnel e de esperança e confiança para todos os portugueses".

Sobre a primeira fase do plano de vacinação, considera a inoculação dos profissionais de saúde muito importante, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista ético.

Cada vacina que damos a um profissional de saúde é uma garantia de resposta para a segurança de todos os portugueses", frisou.

A campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou no domingo nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo grupo de trabalho: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.