A Guarda Nacional Republicana (GNR) encerrou, na noite de domingo, um restaurante em Vila Nova de Famalicão com 37 pessoas no interior e a funcionar fora do horário permitido.

No decorrer de uma operação de fiscalização a estabelecimentos, os militares da Guarda detetaram um estabelecimento de restauração e bebidas a funcionar fora do horário permitido, com 37 pessoas no seu interior", lê-se no comunicado.

Perante este cenário, os militares da GNR aplicaram autos de contraordenação por violação da limitação à circulação a todos os clientes e ainda dois autos de contraordenação ao proprietário "por inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e venda de bebidas alcoólicas".

Os elementos do Destacamento Territorial de Barcelos contaram ainda com o reforçou da Unidade de Intervenção.