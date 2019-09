O Destacamento Territorial da GNR de Santa Maria da Feira anunciou esta terça-feira a apreensão, em Antuã, de pintassilgos e material utilizado na sua captura, e a identificação de quatro pessoas, com idades entre 41 e os 52 anos.

Em comunicado, a GNR esclarece que, no decurso de uma fiscalização rodoviária, na área de serviço da Autoestrada 1 (A1), em Antuã, sentido norte-sul, os militares detetaram dois veículos que continham no seu interior diverso material relacionado com captura ilegal de aves.

Nestes dois veículos, a GNR encontrou animais vivos e mortos e diverso material, nomeadamente uma gaiola, contendo quatro pintassilgos no seu interior, cinco chamariz de pintassilgos, duas baterias para os chamarizes, um frasco de cola, garrafas com petróleo e gaiolas.

Nesta ação, que teve o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental, a GNR instaurou quatro autos de contraordenação com coimas que podem atingir os 3.740 euros e efetuou o transporte e entrega dos animais ao Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.