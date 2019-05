Um homem morreu, esta segunda-feira, na sequência de um despiste na A2, na zona da Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, no concelho de Grândola, segundo confirmou fonte do CDOS de Setúbal à TVI24.

A vítima mortal era o condutor do camião. O veículo transportava adubo líquido, que derramou na via na sequência do despiste.

O alerta foi dado às 12:37 e no local estavam ainda, às 13:37, 20 operacionais, apoiados por 9 viaturas.

De acordo com fonte do CDOS de Setúbal, os trabalhos de remoção do veículo e limpeza da via "estão demorados".

O trânsito não está cortado, circulando pela berma.