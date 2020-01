Um acidente entre quatro viaturas ligeiras provocou, esta sexta-feira, cinco feridos na A33, no Montijo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Montijo (CDOS) avançou à TVI24 que "duas das vítimas tiveram de ser desencarceradas e ficaram em estado grave", acrescentando que "duas outras vítimas sofreram ferimentos ligeiros e uma recusou tratamento hospitalar".

O acidente ocorreu ao quilómetro 32 da A33, restringindo o trânsito no sentido Almada-Montijo a apenas uma faixa.

De acordo com os bombeiros, momentos antes do acidente estaria "muito nevoeiro". Quatro dos feridos foram transportados para o Hospital do Barreiro.

O alerta foi dado às 8:58 e para o local foram destacados 22 operacionais, apoiados por nove viaturas, entre bombeiros das corporações do Montijo, Moita e Pinhal Novo, GNR e Brisa.