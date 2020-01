Está a ser preparado um voo no Aeroporto de Beja que vai resgatar os cidadãos portugueses e de outras nacionalidades europeias à cidade de Wuhan, na China, onde começou o surto de coronavírus.

Em causa está o maior avião comercial do mundo, o Airbus A380. A pista de Beja é a única que tem dimensões para as manobras deste avião de grandes dimensões porque tem pouco ou quase nenhum movimento.

Este é de resto o único aparelho do género que existe em Portugal. É propriedade da companhia aérea privada Hi Fly.

A TVI sabe que este "gigante dos céus" foi fretado a pedido do governo francês com a missão de viajar até à China e resgatar cidadãos que correm perigo de contágio pelo coronavírus.

Deverá partir esta quinta-feira de manhã, pelas 10:00, para uma primeira escala em Paris. Na capital francesa deverão entrar cerca de 30 médicos franceses, responsáveis por assegurar a delicada operação de rastreio em Wuhan, cidade onde o coronovirus se tem manifestado com maior violência e poder de contágio.

O avião deverá sair da capital francesa no dia seguinte, por volta das 5:00 com mais uma escala prevista em Hanoi, no Vietname, de onde às 18:30 deverá então partir para, por fim, aterrar em Wuhan às 20:20.

Quatro horas é o tempo previsto para o rastreio que só permitirá a entrada a quem não estiver infetado. Cumprido o protocolo de seguranaça, no dia 1 de fevereiro levantará voo para a viagem de regresso por volta da 00:20, com aterragem prevista às 11:30, de novo no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

O avião português terá sido o segundo contratado pelo governo liderado por Emmanuel Macron resgatar os cerca de 250 cidadãos franceses.

Na China, e também ansiosos por partir, estão mais cerca de 100 europeus e entre eles 17 portugueses. Presumivelmente todos terão regresso assegurado já que a operação está a coberto de uma decisão e participação financeira da União Europeia...

E espaço não falta já que o A380 tem capacidade máxima de 853 pessoas, em classe económica, se necessário.