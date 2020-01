A antiga Estrada Nacional 13, atual Avenida Dom Mendo, na Maia, está cortada ao trânsito junto ao nó da A41, no sentido sul/norte, devido ao aluimento do piso provocado pela rotura de um aqueduto, informou a autarquia local.

Em comunicado, a Câmara da Maia refere que o trânsito neste sentido está a ser desviado pela A41 (Circular Regional Exterior do Porto - CREP).

Os automobilistas fazer inversão [de marcha] no nó seguinte ou optar pela Via de Sá Carneiro para seguir em direção a norte”, refere a autarquia.

De acordo com a Câmara Municipal da Maia, os trabalhos de reparação da via começam na segunda-feira, altura em que será prestada informação adicional.

A cratera surgiu no domingo. A ocorrência criou alguns constrangimentos, já que vários condutores não estavam a par do incidente nem conheciam vias alternativas.

Não se registou qualquer ferido ou dano material no seguimento do aluimento do piso. No local, estiveram elementos da PSP, bem como da Proteção Civil.

Os trabalhos de reparação da via já foram iniciados e prevê-se que o trânsito seja cortado nos dois sentidos durante a tarde desta segunda-feira, devido às obras.