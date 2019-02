A A9-CREL terá o trânsito condicionado entre os quilómetros 7 e 10, entre esta segunda-feira e o dia 10 de março, para a realização de trabalhos de estabilização de taludes e da estrutura de contenção, anunciou esta segunda-feira a Brisa.

Em comunicado, a Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informa que entre as 22:00 desta segunda-feira e as 24:00 do dia 10 de março irá haver o corte da via direita no sentido Alverca/Estádio.

O corte das vias da direita e central no sentido Estádio/Alverca decorrerá entre as 22:00 de terça-feira e as 06:00 de quarta-feira, um horário que se repete na noite seguinte.

As obras prolongam-se ainda entre as 24 horas de quinta-feira e as 24 horas do dia 10 de março, com o corte da via da direita no sentido Estádio/Alverca.