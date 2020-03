Cinco cães recém-nascidos que tinham sido colocados dentro de um contentor do lixo, em Vendas Novas (Évora), foram recolhidos por militares da GNR e entregues à câmara municipal, informou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR explicou que os cães, que estavam todos vivos e se encontravam dentro de um balde, no interior do contentor foram recolhidos, na segunda-feira, por elementos do Posto Territorial de Vendas Novas, na sequência de uma denúncia.

Após serem entregues à autarquia, os animais ficaram “ao cuidado de uma clínica veterinária”, estando agora o Núcleo de Proteção Ambiental de Montemor-o-Novo da GNR a realizar diligências de investigação, com vista a identificar o autor do ilícito.