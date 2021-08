Cerca 11 cães foram encontrados mortos, num hotel canino, em Mafra, após terem sido abandonados pela proprietária do estabelecimento. De acordo com fonte da GNR, o caso remonta ao dia 29 de julho.

Os animais terão passado mais de uma semana sozinhos, sem comida e sem água.

Numa publicação nas redes sociais, a associação Adoro Mimos revelou que a responsável do hotel Bosque dos Pimpões "abandonou o espaço, sendo que no local ficaram vários animais".

A Adoromimos teve conhecimento na passada 5.ª feira dia 29 de julho, que a responsável do hotel Bosque dos Pimpões abandonou o espaço, sendo que no local ficaram vários animais. Não somos coniventes com esta situação, e tudo faremos para que seja feita justiça em nome dos animais que desapareceram até ao momento", pode ler-se na publicação.