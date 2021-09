O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) abriu um inquérito para determinar as causas da morte de uma mulher de 81 anos por haver suspeita de erro clínico, revelou esta terça-feira aquela instituição.

Para apuramento do ocorrido, o Conselho de Administração determinou de imediato a realização de um processo de inquérito, com caráter de urgência, com vista a apurar as causas da ocorrência, as consequências da mesma e a responsabilidade dos intervenientes. O CHMT aguarda o resultado do inquérito”, lê-se numa resposta enviada à agência Lusa.