Uma menina foi abusada sexualmente durante quatro anos por um professor. Os abusos começaram quando Ema tinha nove anos e prolongaram-se até aos 13.

Na altura, o abusador e a criança atuavam na mesma banda filarmónica. A vítima sofreu durante vários anos em silêncio e acabou internada na ala de Psiquiatria de um hospital.

O agressor, de 30 anos, foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa e hoje continua a fazer uma vida normal, como se nada tivesse acontecido.

Numa entrevista exclusiva ao SOS24, Ema, hoje com 19 anos, contou que tudo começou quando entrou para a Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, em Vila Nogueira de Azeitão.

Havia um indivíduo, que tocava trombone, que começou a criar isto que eu pensava amizade (…) Só que depois os meses foram passando e as coisas começaram a ficar intensas no aspeto físico (…) beijos, toques no pescoço, braços, coisas assim”.

A jovem explicou que ficava ainda mais exposta às investidas do agressor durantes as deslocações que a banda tinha de fazer para atuar em várias localidades.

Ema passou por vários momentos difíceis e em silêncio. A família nunca desconfiou de nada.

Em entrevista ao SOS24, a mãe de Ema explica que o comportamento da filha começou a mudar de forma violenta.

O agressor acabou por ir a julgamento e foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa. Tanto Ema como a família sentem que não foi feita justiça.

Ema sublinhou que até hoje não consegue explicar por que não contou a ninguém sobre os abusos.

Para Ema, a vida nunca mais foi a mesma. A jovem confessou que o tempo não apaga a dor e que os abusos deixaram marcas.

Nunca mais consegui relacionar-me com alguém do sexo masculino. Ainda hoje tenho problemas em lidar com o meu pai por causa disso. Muitas vezes um toque faz-me confusão, um simples abraço, uma simples mão no meu ombro (…) isso facilmente traz-me memórias más (…). Dá-me muito medo pensar em começar uma conversa com alguém do sexo masculino (…) E, por isso, tenho muita pena de não conseguir ter um contacto mais forte e mais aberto com o meu, porque as coisas conseguiram magoar-me até esse ponto”.