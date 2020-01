O Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 60 anos pela presumível prática de múltiplos crimes de abuso sexual de crianças, de que foram vítimas duas menores, irmãs entre si.

Segundo uma nota de imprensa da PJ, os abusos, registados no grupo central do arquipélago dos Açores, ocorreram quando as vítimas tinham 12 e 13 anos de idade, tendo o agressor aproveitado a relação familiar e de proximidade para as sujeitar a atos sexuais.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.