Um homem, com 50 anos de idade e trabalhador da construção civil, foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de abusar de uma familiar ao longo de sete anos no concelho da Horta, na ilha do Faial, nos Açores.

Em comunicado, a PJ revela que o homem é suspeito da "prática de múltiplos crimes de abuso sexual de criança agravado, abuso sexual de menores dependentes agravado, violação e perseguição, ocorridos desde 2012 até ao corrente ano, de que foi vítima uma jovem que atualmente tem 18 anos de idade".

"O arguido tem uma relação de proximidade familiar e de coabitação com a vítima, da qual se foi aproveitando ao longo dos anos para, reiteradamente, a sujeitar a agressões de índole sexual, manipulando-a psicologicamente com alegadas vantagens para a saúde e cumprimento de ordens de cariz sobrenatural", acrescenta a nota.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.