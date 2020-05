O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra um homem pela alegada prática, no ano passado, em Amarante, de oito crimes de abuso sexual de crianças agravados, revelou a Procuradoria Geral Distrital do Porto.

De acordo com informação disponível na página da Internet da Procuradoria Geral Distrital do Porto, o arguido terá mantido, por oito vezes, "trato sexual com a vítima, sua enteada, então com 12 anos de idade", em setembro e outubro de 2019.

A vítima é filha da companheira do alegado abusador, vivendo os três na mesma casa, à data dos factos.

O arguido encontra-se em prisão preventiva.