A Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis da Arquidiocese de Braga está a investigar duas queixas de alegados abusos sexuais por parte de dois elementos do clero, disse ao JN o bispo auxiliar D. Nuno Almeida.

As queixas, de acordo com o JN, são recentes, tendo sido apresentadas a esta comissão que foi uma das primeiras a ser criadas em Portugal, seguindo as orientações do Vaticano e da Conferência Episcopal Portuguesa.

O jornal escreve ainda que uma das queixas, que está em fase de investigação, visa um sacerdote que até há pouco tempo exercia funções num órgão destacado da Cúria Diocesana. A outra denúncia visa um pároco que já morreu há alguns anos, pelo que a queixa deverá ser arquivada.

As 20 dioceses portuguesas deveriam criar até ao mês de junho estas comissões de proteção de menores para investigar casos de abusos mas, segundo o JN, as dioceses de Beja, Guarda, Viana do Castelo, Viseu, Coimbra e Setúbal ainda não o fizeram. Sete destas comissões já criadas garantiram ao JN não ter recebido qualquer denúncia: são elas Bragança-Miranda, Évora, Funchal, Lamego, Leiria-Fátima, Lisboa e Santarém.