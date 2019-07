O Tribunal da Feira condenou esta quinta-feira a um ano e meio de prisão, com pena suspensa, um homem por ter abusado sexualmente de uma rapariga de 12 anos.

Os factos ocorreram no verão de 2018, numa praia do norte do distrito de Aveiro.

O homem foi condenado por um crime de abuso sexual de crianças.

O arguido estava ainda acusado por um crime de importunação sexual, praticado contra uma irmã da menor, mas foi absolvido.

Além da pena de prisão, o homem foi ainda condenado na pena acessória de proibição de exercer profissão, emprego, funções ou atribuições públicas ou privadas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, por um período de cinco anos.

O arguido terá ainda de frequentar um programa de reabilitação destinado a agressores sexuais.