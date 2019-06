A Polícia Judiciária deteve na quarta-feira, no Algarve, um casal suspeito de abusar sexualmente dos filhos da detida, atualmente com 13 e 7 anos, divulgou esta sexta-feira o Ministério Público.

O homem, de 28 anos, e a mulher, de 31, sua companheira, são suspeitos de, em várias ocasiões, entre 2016 e 2018, no Algarve, terem abusado sexualmente dos filhos desta, adianta um comunicado publicado hoje no sítio de Internet da Procuradoria da Comarca de Faro.

A situação das crianças está a ser acompanhada pelo Ministério Público de Família e Menores de Portimão e por instituições adequadas", lê-se na nota, que precisa que o casal é suspeito de 18 crimes de abuso sexual de menores, em coautoria.

Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, na quinta-feira, o arguido ficou em prisão preventiva e a arguida "sujeita a proibição de contactos por qualquer meio ou por interposta pessoa com os menores e com o arguido, bem como a apresentações diárias no posto policial da área de residência".

O inquérito está em segredo de justiça e é dirigido pelo Ministério Público da secção de Lagos do Departamento de investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, com a coadjuvação da PJ de Portimão.