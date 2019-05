A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, na quinta-feira, de um militar de 25 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança e de tentar abusar de uma outra no concelho de Tavira, no distrito de Faro.

Em comunicado, a PJ referiu que, após investigação, foi possível apurar que uma das vítimas, de 11 anos, “foi abordada pelo suspeito na entrada do prédio onde reside e conduzida ao terraço do edifício, onde viria a ser coagida à prática de vários atos sexuais de relevo”.

Os factos reportam-se ao passado dia 7 de maio, altura em que a Diretoria do Sul daquela polícia recebeu a comunicação.

Segundo a PJ, quatro dias após o primeiro crime, o suspeito tentou fazer o mesmo com uma outra criança, com 13 anos, “mediante a utilização do mesmo estratagema”, não tendo consumado a agressão por a vítima ter fugido.

A força policial acrescentou que foram recolhidos “relevantes elementos probatórios” que culminaram com a detenção, na quinta-feira, do presumível autor dos crimes, residente na zona centro do país.

O suspeito vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.