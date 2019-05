A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um homem de 50 anos "pela presumível prática de múltiplos crimes de abuso sexual", entre 2012 e este ano, contra uma jovem atualmente com 18 anos.

Os factos tiveram lugar maioritariamente em casa do suspeito no concelho da Horta", na ilha do Faial, nos Açores, já que o arguido "tem uma relação de proximidade familiar e de coabitação com a vítima, da qual se foi aproveitando ao longo dos anos para, reiteradamente, a sujeitar a agressões de índole sexual, manipulando-a psicologicamente com alegadas vantagens para a saúde e cumprimento de ordens de cariz sobrenatural".