A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta sexta-feira, um homem suspeito de ter abusado sexualmente, com recurso à violência, de uma menina de 11 anos, no Funchal.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve ontem, um homem de 28 anos, como presumível autor de um crime de coação sexual agravado, ocorrido no Funchal, sendo vítima uma criança do sexo feminino de 11 anos de idade", lê-se no comunicado.

De acordo com o documento, o arguido, de 28 anos, terá criado um perfil falso numa rede social, fazendo-se passar por um jovem e mantendo contacto com a vítima até ser marcado um encontro. Foi na sequência do mesmo, que o homem terá abusado sexualmente da menor "através de violência e contra a sua vontade".

O suspeito vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para conhecer as medidas de coação que lhe irão ser aplicadas.