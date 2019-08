O Ministério Público de Leiria deduziu acusação contra um homem pela prática dos crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores agravado e importunação sexual, disse esta quinta-feira a Procuradoria da República Comarca de Leiria.

Segundo o MP, o arguido, de 45 anos, está acusado de, entre agosto de 2017 e 29 de maio de 2018, "com o objetivo de obter para si satisfação sexual, ter encetado contactos com seis raparigas, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos, via Facebook, fazendo-se passar por um jovem rapaz, e com elas manter conversações de teor sexual e obter ficheiros de índole sexual".

"Valendo-se do relacionamento que fortalecia por meio dos contactos que mantinha com tais crianças, através da internet", o suspeito "passava a tratá-las de forma íntima e sexualizada, fazendo-lhes propostas e comentários de cariz sexual, instruindo-as para que se tocassem em zonas íntimas".

Além disso, enviava-lhes "fotografias de conteúdo pornográfico, pedindo-lhes que se fotografassem, filmassem ou efetuassem videochamadas, expondo os seus órgãos genitais e lhe remetessem tais registos".

O Ministério Público, de acordo com a página eletrónica da Procuradoria, deduziu pedido de indemnização civil contra o arguido, em representação das menores.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público da 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária/ Diretoria do Centro.