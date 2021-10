A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 31 anos suspeito de ter praticado vários crimes de abuso sexual de crianças, em Lisboa. As vítimas são as duas filhas do detido com oito e quatro anos de idade.

A investigação da PJ aponta para que os crimes tenham tido início quando a filha mais velha tinha apenas quatro anos e repetiram-se até muito recentemente.

Quanto à vítima mais nova, os abusos terão começado este ano, quando a menor tinha apenas três anos de idade.

Os crimes ocorreram no interior da residência da família, sendo que, na maioria das vezes, o autor aproveitava a ausência da esposa para perpetrar os abusos sexuais”, acrescenta o relatório da PJ.

O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação foi feita pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo que procedeu à localização, identificação e detenção do suspeito.