Um homem de 50 anos foi detido, terça-feira, na Nazaré, por suspeitas de abuso sexual de crianças agravados.

As vítimas são as enteadas do suspeito, ambas menores.

O arguido terá praticado atos sexuais de relevo com duas crianças, entre os 8 e 15 anos de idade, suas enteadas, com a quais mantinha uma relação de coabitação", indica a Polícia Judiciária, em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O detido, pintor de construção civil, é "suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravados".

O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que conduziram à detenção do suspeito, na sequência de emissão de mandado de detenção pela Autoridade Judiciária competente do DIAP de Caldas da Rainha", informa, ainda, a PJ.

O homem vai, agora, ser presentes às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.