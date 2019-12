Um homem suspeito da autoria de crimes de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores dependentes foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou hoje a Diretoria do Centro desta polícia.

Dando “cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Coimbra”, a PJ “deteve um homem, pela presumível prática, reiterada, de crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes”, afirma a Judiciária numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O homem, de 48 anos, terá abusado de “quatro meninas, atualmente com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos”, adianta a PJ, referindo que o detido se aproveitou da “relação de proximidade familiar com as vítimas para cometer os crimes”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.