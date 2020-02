O Ministério Público deduziu acusação contra um homem de Vila Nova de Gaia por abusar sexualmente da filha de oito anos, anuncia a Procuradoria Distrital do Porto, assinalando que o arguido sabia ser portador de doença sexualmente transmissível.

“Em causa está a conduta de um arguido que, de acordo com os fortes indícios recolhidos, num dia que teve a visita da filha, de oito anos de idade, entregue à guarda e cuidados de outros familiares, manteve com a criança atos de natureza sexual em três ocasiões distintas”, indica uma nota da Procuradoria, resumindo um despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.