Um homem de 35 anos suspeito de abuso sexual e de coação sexual de duas meninas ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido em Castelo Branco pela Polícia Judiciária (PJ).

O agressor é cunhado das vítimas, vive com uma das irmãs e elas estão institucionalizadas. Isto é um quadro socioeconómico desfavorecido e com alguma disfuncionalidade da família e, como medida protetiva, as meninas estavam numa instituição”, explicou à agência Lusa o coordenador da diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), em Coimbra.