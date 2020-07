A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Aveiro um homem “fortemente indiciado” por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos, filha de um amigo que lhe deu abrigo, informaram hoje as autoridades policiais.

O suspeito, de 36 anos, “não tem qualquer ocupação profissional, nem residência certa, sendo a vítima filha de um amigo, que lhe deu abrigo. Foi neste contexto de proximidade que ocorreram vários atos sexuais de relevo”, relata a PJ de Aveiro, em comunicado.

Um juiz de instrução interrogou já o arguido, aplicando-lhe as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima, obrigação de apresentação trissemanal na PSP e proibição de se aproximar do local onde se situa a casa onde a criança habita com a família.

Os crimes ocorreram numa das freguesias do perímetro urbano de Aveiro.