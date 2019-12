A Polícia Judiciária deteve em Águeda um homem, pintor da construção civil, que é suspeito de ter abusado sexualmente da filha de 12 anos.

Os factos criminosos ocorreram na habitação onde moravam numa das freguesias da periferia norte da cidade de Águeda, apontando os indícios colhidos até ao momento pela investigação, no sentido de os abusos sexuais terem começado em junho do corrente ano, tendo perdurado desde então de forma reiterada ao longo do tempo, sempre sob constrangimento psíquico de ameaças várias", informa a PJ em comunicado.