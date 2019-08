Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios de ter abusado sexualmente de um menino de oito anos, que era familiar do dono da habitação onde morava, e ficou em prisão preventiva.

Segundo a PJ, foi a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo que identificou o homem, de 58 anos de idade, que se terá aproveitado da proximidade conseguida com a criança, uma vez que morava na habitação de um familiar do menino, que visitava regularmente.

Em comunicado, a PJ indica que o agressor se aproveitou da confiança que o menino depositava em si e sujeitou-o a “diversos atos de cariz sexual” entre os meses de junho e julho deste ano.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.