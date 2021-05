A realizadora Ana Rocha de Sousa revelou ter sido violada quando tinha 17 anos. “Foi em 1995 a história que não vos posso contar", começou por dizer, na quinta-feira à noite, na cerimónia de entrega de prémios Activa Mulheres Inspiradoras 2020 na qual foi galardoada.

Com a voz embargada, a realizadora de "Listen" disse que sentia a obrigação de falar para alertar as raparigas.

“Um dia, também eu baixei a guarda e não devia. Culpei-me. Até porque era tão ingénua, própria da tenra idade, que, mesmo avisada com estranheza do perigo, achei ser impossível”, contou a atriz e realizadora que, sem revelar muito, deixou a ideia de que se tratava de alguém famoso, provavelmente do meio audiovisual: "Quero acreditar que deixaste de fazer uso da tua fama para assediar e aliciar teenagers para o teu universo sexual, violento, louco e promiscuo", disse, dirigindo-se ao seu abusador.