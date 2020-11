A empresa Águas do Tejo Atlântico lamentou, neste domingo, a morte de um trabalhador da direção de operação, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido na tarde de sexta-feira, na Fábrica de Água (ETAR) da Guia, Cascais.

Em comunicado, a empresa revela que o homem, de 51 anos, que trabalhava na Águas do Tejo Atlântico há cerca de 10 anos, morreu na sequência de uma queda, enquanto manuseava uma máquina.

“Apesar de todos os meios acionados e esforços de todos os envolvidos não foi possível resgatá-lo com vida”, refere a nota.

Segundo a empresa, estiveram no local o INEM, os Bombeiros Voluntários de Cascais, a PSP, psicólogos e os meios internos da empresa.

“Nesta hora difícil, os nossos pensamentos estão com a família à qual transmitimos as nossas sentidas condolências e manifestamos a solidariedade da empresa e de todos os colegas”, pode ler-se ainda no comunicado da empresa.

A Águas do Tejo Atlântico é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, responsável pela gestão e exploração do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste, em regime exclusivo, e por um prazo de 30 anos.

A empresa tem como objetivo a recolha, o tratamento e a rejeição de efluentes domésticos e urbanos, de forma regular, contínua e eficiente, provenientes de cerca de 2,4 milhões de habitantes, abrangendo os municípios de Alcobaça, Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Nazaré, Óbidos, Odivelas, Oeiras, Peniche, Rio Maior, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.