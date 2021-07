Um trabalhador de 53 anos sofreu ferimentos graves ao ser atropelado por uma máquina nas obras de construção da nova ferrovia, nesta quinta-feira, no concelho de Redondo, distrito de Évora, revelaram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o atropelamento, para o qual foi dado o alerta às 12:02, ocorreu junto a um dos estaleiros da empreitada.

Segundo a mesma fonte, a vítima, que sofreu ferimentos graves, foi transportada para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Foi atropelado por uma máquina motoniveladora, segundo fonte da GNR.

Já fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), empresa que é dona da obra, referiu que a vítima é trabalhador de um empreiteiro.

“Durante uma manobra, uma máquina atingiu com uma roda os membros inferiores” do trabalhador, disse a fonte da IP.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Alandroal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de dez operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora

A construção do troço ferroviário Freixo-Alandroal é uma das três empreitadas que está em construção do futuro Corredor Internacional Sul.