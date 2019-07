Um agente da PSP foi agredido com violência por um condutor quando foi chamado para a resolução de um acidente de trânsito, esta madrugada, no Parque das Nações, confirmou a TVI.

O acidente aparatoso ocorreu pelas duas da madrugada, na Avenida D.Jjoão II, e o condutor estava a ser assistido pelo INEM dentro de uma ambulância quando chegou a PSP.

O condutor com 37 anos acabou por agredir com murros o agende da PSP, com cerca de 20 anos, tendo ficado com o nariz partido. O agente de autoridade está esta manhã a ser operado.

O suspeito estava proibido de conduzir e foi hospitalizado na sequência dos ferimentos do acidente.

Não foi possível às autoridades realizar o teste de álcool no momento, pelo que o resultado das análises hospitalares será anexada ao processo de investigação.