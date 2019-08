Um atropelamento ferroviário registado hoje numa passagem de nível em Portimão provocou a morte a uma pessoa, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

As equipas de socorro receberam o alerta às 11:38, dando conta de um “atropelamento na passagem de nível da cidade” algarvia e foram enviados para o local um dispositivo com 21 operacionais e nove veículos, entre elementos dos Bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da empresa Infraestruturas de Portugal (IP), da Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantou a fonte do CDOS.

Do acidente “resultou uma vítima mortal, do género masculino, nacionalidade portuguesa e com uma idade de 42 anos”, afirmou a mesma fonte.

Também presente no local esteve a Polícia Judiciária (PJ), que ficou a cargo da investigação às circunstâncias em que se deu o atropelamento, acrescentou.

A circulação ferroviária na linha do Algarve, entre Portimão e Faro, foi afetada e a circulação de comboios “esteve interrompida”, mas “já foi restabelecida às 13:25”, precisou ainda a fonte do CDOS.