Uma pessoa morreu hoje atropelada na Auto Estrada 1 (A1), que liga Lisboa e Porto, na zona de Vila Nova da Rainha, concelho de Azambuja, tendo a circulação naquela via sido cortada, disse à Lusa fonte do CDOS de Lisboa.

Segundo a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o atropelamento, que aconteceu no sentido Norte-Sul da A1, foi dado às 19:38.

Em consequência deste acidente, segundo fonte da GNR, também em declarações à Lusa, "aconteceu um conjunto de colisões". A fonte não soube precisar "o que terá acontecido" para ter ocorrido um atropelamento na autoestrada.

Pelas 20:30, de acordo com a mesma fonte, a circulação estava cortada naquela via, no sentido Norte-Sul.

No local, segundo informação disponível no site oficial da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estavam, pelas 20:40, 15 operacionais, apoiados por sete veículos.