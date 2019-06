Aumentaram as taxas de álcool ou droga ao volante. É o que mostram as autópsias às vítimas mortais de acidentes nas estradas em 2018.

De acordo com o Jornal de Notícias, que avança este domingo estes dados, as autópsias aos mortos nas estradas mostram que 24% dos automobilistas que perderam a vida tinham mais do que 1,2 gramas de álcool de sangue. Uma taxa de alcoolemia que configura crime.

Os dados do Instituto de Medicina Legal mostram números mais extremados: se, por um lado, as taxas de álcool no sangue que configuram crime subiram no ano passado, também aumentou o número de vítimas mortais que tinham taxa zero.

Os dados mostram ainda que o consumo de canabinóides é o mais prevalente e está associado ao consumo de álcool.