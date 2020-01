Um homem de 63 anos morreu atropelado, esta quarta-feira, em Oliveira de Azeméis. Estava a atravessar a estrada com o neto de 8 anos quando foi apanhado por um automóvel, avançaram os Bombeiros da mesma localidade.

A criança sofreu ferimentos ligeiros ao ser projetada para o interior do veículo e foi transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira. O condutor do carro também sofreu ferimentos ligeiros na face e nas mãos.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis, António Justino, em declarações à TVI24, no momento do acidente "chovia com muita intensidade e a visibilidade era reduzida".

O alerta foi dado às 7:33h e para o local foram destacados oito operacionais em quatro veículos dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis. O homem foi transportado para o Hospital de Oliveira de Azeméis, onde foi declarado o óbito.

Foi acionada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira e a equipa de psicólogos do INEM do Porto para prestar apoio ao neto e familiares da vítima que moravam perto do local do acidente.